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Korona virüs günlerinde e-ticareti Milena Stil anlattı

Korona virüs sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlar, alışveriş merkezleri açılmasına rağmen e-ticaretten vazgeçmiyor.

Korona virüs günlerinde e-ticareti Milena Stil anlattı
27.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:10

Korona virüs sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlar, alışveriş merkezleri açılmasına rağmen e-ticaretten vazgeçmiyor. Uzun yıllardır e-ticaret hizmeti veren Milena Stil sahibi Meryem Alpaslan, "Bir tık ile tüm ürünler kapınızda. Bu kolaylık vatandaşı cezbediyor" dedi.

Korona virüs sebebiyle ülke genelinde giyim mağazaları kapanırken, alışveriş merkezleri de, hizmetlerine bir süre ara verdi. Bu süreçte kıyafet, ev eşyası, gıda gibi bir çok siparişi vatandaşlar internet üzerinden verdi. Özellikle giyim sektöründe e-ticaret hizmeti veren firmalarda hareketlilik yaşanıyor.

Yaşanan hareketliliği ise tesettür giyim alanında 3 yıldan bu yana e-ticaret hizmeti veren Milena Stil'in sahibi Meryem Alpaslan değerlendirdi. İnternetin, dünyanın her alanına girdiğini ve bu sürecin başlamasıyla ticaretinde, dijital dünyaya kaydığını ifade eden Alpaslan, "Sürecin en başından beri sıkı bir takip ile vizyonumuzu da içine katarak yaptığımız araştırmaların ardından bizde e-ticarete girmeye karar verdik. Biz özellikle tesettür alanında ilerlemek istedik. Kısa sürede her yaşa uygun modeller ile ismimizden bahsettirmeyi başardık. Zaten, tek bir çeşit ürün ile internet üzerinden satış yapmak pek mümkün değil. Müşteri, sitenize, sosyal medya hesaplarına girdiği zaman her ürünü aynı mağazadaki gördüğü gibi görmek istiyor. Bu yüzden çeşitliliğe çok önem veriyoruz. Korona virüs ile birlikte e-ticaretin hızlandığını söylememiz mümkün. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda yaklaşık yüzde 300'lük bir artış var" dedi.

"Önümüzdeki günlerde e-ticaret daha fazla önem kazanacak"

Alışveriş merkezlerinin açılmasına rağmen, vatandaşın e-ticaretten vazgeçmediğini ifade eden Milena Stil yetkilisi, "Alışveriş merkezlerinin açılması rağmen, internet üzerinden satışların hala sürekli olduğunu görüyoruz. Bu alışkanlığın, virüs tamamen geçse bile kaybedilmeyeceğini düşünüyoruz. Artık insanlar, kalabalık ortamlarda seçimlerde tereddüt edeceklerdir. Bu da önümüzdeki günlerde e-ticaretin daha fazla önem kazanacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bilgi ve birikim çok önemli"

E-ticaretin altın kurallarını anlatan Milena Stil kurucusu, "Biz özellikle profesyonel ekiplerle çalışmayı tercih ediyoruz. Müşteri memnuniyetini kesinlikle önemsemek gerekiyor. Bir tık vatandaşa nokta atışı hizmeti verebilmek için bilgi ve birikim çok önemli. Bu konuda kendimize sürekli yatırım yapıyoruz. Müşterinin dilediği kombinleri sağlıyoruz. Bu çok önemli. Kombini, görsel olarak müşteriye en anlaşılır şekilde sunuyoruz. Kıyafet seçiminde bu büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle kombin seçiminde ayakkabıdan, şala kadar her ürünü bir tık ile bulma imkanı sağlıyoruz. Her bütçeye uygun kıyafetleri bulabilmek mümkün" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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