Korona nedeniyle Ankara Demirspor'un kalecisi Ömercan Avcı, Mamak FK maçında orta sahada oynadı

Ankara Demirspor'un 22 yaşındaki yedek kalecisi Ömercan Avcı, koronavirüs nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan Mamak FK maçında orta sahada görev yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Ankara Demirspor-Mamakspor 3. tur karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Koronavirüs vakaları nedeniyle 12 kişilik kadroyla sahaya çıkabilen Ankara Demirspor'da kulübedeki tek isim yedek kaleci Ömercan Avcı'ydı. 1998 doğumlu genç kaleci Ömercan, maçın 81. dakikasında orta saha oyuncusu Muhammed'in yerine oyuna girdi ve ileri uçta görev yaptı.

Ankara Demirspor, Mamak FK karşısında maçı 2-0 kazandı ve adını kupada 4. tura yazdırmayı başardı.

PENDİKSPOR HÜKMEN KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir diğer karşılaşmada ise Düzcespor, koronavirüs vakaları nedeniyle Pendikspor maçına çıkamadı. Bu yüzden karşılaşmayı hükmen kazanan Pendikspor, maç oynamadan 4. tura yükselmiş oldu.