Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi
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Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi

24.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:35
Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi

İngiltere Kadınlar Süper Lig yıldızları Ramona Bachmann ve Katie McCabe hükümetin belirlediği koronavirüs önlemlerine uymayıp tatile gitti. İkilinin tatil kaçamağını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ortaya çıkardı.

Federasyon yetkilileri koronavirüs patlak vermesinin ardından kadın futbolculara seyahat engeli koymuştu.

Buna rağmen, yıldız futbolcular Ramona Bachmann ve Katie McCabe tatil için ülkeden ayrılıp Dubai ve Maldivlere gitti. İkilinin tatil kaçamağını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ele verdi.

Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi

İŞ GEZİSİ DEYİP CEZADAN KURTULDU

Bachmann ve McCabe'nin hükumetin belirlediği koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp Dubai'ye tatile gitmesi tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Lehmann Dubai'de iş için bulunduğunu söylmesi üzerine kulubü cezai işlem uygulamaktan vazgeçti.

Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi
Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi
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