"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Oxford Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "koronavirüse karşı en etkili ilaç" olarak tanımladığı deksametazon isimli ilaç, ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Oxford'un çalışmalarına göre ölüm riskini 3'te 1 oranında azaltan ilaç 5 sterline yani 40 liraya mal oluyor.

Dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili olarak her gün yeni vaka ve ölüm haberleri gelirken bilim insanları da bir yandan Kovid-19 için ilaç ve aşı bulma çalışmalarına devam ediyor.

Dün gelen sevindirici haberde İngiltere'de korona ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırmanın "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceği aktarıldı. Habere göre uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül koronavirüs ile savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ: ÖLÜM RİSKİNİ 3'TE 1 ORANINDA AZALTTI

Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü. Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

Deksametazon adlı ilaç, mevcut tedavilerin koronavirüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi.

DSÖ: ÖLÜMLERİ %60 ORANINDA AZALTABİLİR

DSÖ konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında steroid tedavisinin koronavirüs hastalarında etkili olduğunu söyledi.

DSÖ, 'dexamethasone' adlı ilacın koronavirüste ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini belirtti. Deksametazon adlı ilacın yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu görüldü. İlaç halihazırda bir dizi hastalıkta inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor.

KORONA TEDAVİSİNDEKİ EN ETKİLİ İLAÇ

İlacın koronavirüsle savaşmaya çalışırken zayıf düşen bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını engellediği belirtiliyor. Oxford Üniversitesi de yaptığı açıklamada 2 bin hasta üzerinde denenen steroidin korona tedavisindeki en etkili ilaç olduğunu söyledi.

İLACIN MALİYETİ NE OLACAK?

Ucuz maliyetli dexamethasone tedavisinin hasta başı 5 sterlin yani 40 liraya mal olduğu ifade edildi. Covid-19 tedavisinde kullanılacak ilacını maliyetinin düşük olması ve fiyatının ucuzluğu tüm dünyada herkes tarafından ulaşılabilecek olmasını sağlayacak.

İlaçla ilgili araştırmalarda yer alan Prof. Martin Landray, "İlacın açık ve net bir faydası olduğunu gördük. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline (40 TL) mal oluyor" dedi.