Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2'incisi oldu
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Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2'incisi oldu

Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2'incisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Belediye Spor Salonunda devam eden 2021 Yılı 11-12-13 Yaş Güreş milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Korkutelili güreşçiler başarılarıyla göz doldurdu.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Belediye Spor Salonunda devam eden 2021 Yılı 11-12-13 Yaş Güreş milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Korkutelili güreşçiler başarılarıyla göz doldurdu.

11 yaş Türkiye şampiyonası 38 kiloda Arif Bulut 2'inci, 44 kiloda Ali Fahrettin Mor 2'inci, 44 kiloda Mehmet Sahin ve 52 kiloda Talha Sarıcalar 3'üncü oldu. Korkuteli takım halinde Türkiye 2'inci oldu

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi olarak miniklerde 13 sporcu ile Türkiye Şampiyonasına katıldık. 38 kiloda Arif Bulut 2'inci, 44 kiloda Ali Fahrettin Mor 2'inci, 44 kiloda Mehmet Sahin ve 52 kiloda Talha Sarıcalar 3'üncü oldu. Korkuteli takım halinde Türkiye 2'incisi oldu. Sporcularımız İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek Milli takıma seçileceklerinden hiç şüphemiz yok. " dedi. - ANTALYA

Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2'incisi oldu
Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2'incisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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