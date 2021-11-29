Korkulan oldu! Fatih Terim'siz Galatasaray'a ağır fatura

Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 5 maç ceza alan Fatih Terim, Yeni Malatya maçını tribünden takip etti. Galatasaray, Malatya deplasmanından puan çıkartamadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz bitti.

SERİ DEVAM ETTİ

Fatih Terim'siz Galatasaray, 32 Süper Lig maçında 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Terim'siz 18 maçta galibiyet gelmedi. Fatih Terim'siz Galatasaray'ın kaybettiği puan sayısı 42 oldu.

YARDIMCILAR ÇARE OLMUYOR

Terim'in yokluğunda geçmiş yıllarda takımı yöneten Ümit Davala, Hasan Şaş gibi tecrübeli isimler de fayda getirmemişti. Dün Selçuk İnan ve Necati Ateş de çare olamadı. Yardımcılar, Terim'in kenardaki ağırlığını oyunculara yine hissettiremedi.

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