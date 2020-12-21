- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı
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- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı

21.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:12

- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Karslı, Fevziye Camii'nde düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Karslı, Fevziye Camii'nde düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Karslı, dün fenalaşarak kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Cemil Karslı bugün düzenlenen askeri tören ile Fevziye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen törene gazinin ailesinin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Cemil Karslı Suadiye Aile Mezarlığına defnedildi.

- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı
- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı
- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı
- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı
- Kore Gazisi İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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