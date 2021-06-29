Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor

Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Spor

2021 sezonunu 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla başlıyor.

Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunu 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla başlıyor. Yeşil-beyazlı takım 2'nci etap çalışmaları için de Erzurum'da toplanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunda 11'inci sırada 50 puanla tamamlayan Konyaspor, sezon öncesi hazırlık kampı bugün başlıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1'inci etap kampını Konyaspor Kayacık Tesislerinde gerçekleştirecek. 18 Temmuz'a kadar Konya'da devam edecek olan çalışmaların ardından verilecek kısa izin sonrası takım, 21 Temmuz Çarşamba günü 2'nci etap çalışmaları için Erzurum'da toplanacak. 2 Ağustos'ta Erzurum kampını sonlandıracak olan Konyaspor, çalışmalarını ligin ilk haftasına kadar kendi evinde sürdürecek.


- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, 'Ailevi sebeplerim var' diyerek ayrıldı
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Brad Pitt Kenan Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:39:08. #1.14#

title