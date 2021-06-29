Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına başlıyor

2021 sezonunu 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla başlıyor.

Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunu 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla başlıyor. Yeşil-beyazlı takım 2'nci etap çalışmaları için de Erzurum'da toplanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunda 11'inci sırada 50 puanla tamamlayan Konyaspor, sezon öncesi hazırlık kampı bugün başlıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1'inci etap kampını Konyaspor Kayacık Tesislerinde gerçekleştirecek. 18 Temmuz'a kadar Konya'da devam edecek olan çalışmaların ardından verilecek kısa izin sonrası takım, 21 Temmuz Çarşamba günü 2'nci etap çalışmaları için Erzurum'da toplanacak. 2 Ağustos'ta Erzurum kampını sonlandıracak olan Konyaspor, çalışmalarını ligin ilk haftasına kadar kendi evinde sürdürecek.

- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız