Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı. Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.

Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı.



Kaynak: DHA

- Konya