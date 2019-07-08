Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.
KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı. Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı.
Kaynak: DHA
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