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Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:48
Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Robert Mak, Marin Anicic ile Erdon Daci katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Oyuncular yapılan taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı. - KONYA

Kaynak: İHA

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