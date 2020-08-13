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Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

- Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Konyaspor iç transferde Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

13.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:27

- Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

KONYA - Konyaspor iç transferde Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonunun ikinci yarısında yeşil beyazlı formayı giymeye başlayan Uğur Demirok ile opsiyonu Konyaspor'da olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda basına kapalı gerçekleşen imza törenine futbolcu Uğur Demirok ve kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı. Yeniden sözleşme imzalayan Uğur Demirok yeni sezonda yine 15 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İHA

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