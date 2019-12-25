Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yalova ziyareti

25.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:37

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, eşi Arzu Kocaman ile birlikte Yalova'yı ziyaret etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yalova Belediye Başkanı Vefa Başkan Salman ile birlikte kentte kısa bir şehir turu yaptı. Belediyeye gelişinde konuğunu kapıda karşılayan Başkan Salman, Kocaman'a belediye çalışmaları, Yalova Belediyespor ve Yalovaspor hakkında bilgi verdi. Ardından Salman, Kocaman'a çeşitli hediyeler takdim etti. Makam ziyareti sonrası Başkan Vefa Salman ile Aykut Kocaman kısa bir Yalova turu gerçekleştirdi. Tur kapsamında önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente mirası olan çevre abidesi Yürüyen Köşk, ardından Kent Müzesi, Kağıt Müzesi ve Amatör Evi gezildi.

Kaynak: DHA