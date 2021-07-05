Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Spor

İTTİFAK Holding Konyaspor, 2021-2022 sezonuna Süreyya Rıfat Ege'nin isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

İTTİFAK Holding Konyaspor, 2021-2022 sezonuna Süreyya Rıfat Ege'nin isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. 

TFF,  2014 - 2015 sezonundan günümüze her sezona futbolda ismini unutturmayan spora gönül verenlerin adlarıyla sezonu açıyor. Konyaspor da 2021-2022 sezonuna kulübün kurucusu Süreyya Rıfat Ege'yi unutmayarak, bu yılki sezona isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret ederek, yeşil-beyazlı takımın formasını hediye etti.Başvurunun gerekli incelemenin ardından değerlendirilmesi için TFF yönetim kuruluna sunulacağı belirtildi.  '22 HAZİRAN RUHUYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ'

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama, Konyaspor'un 22 Haziran 1922'de Konya Gençlerbirliği adı altında kurulduğu hatırlatılarak, "Konya Gençlerbirliği'nin kurucularından olan Süreyya Rıfat Ege, Konya Lisesi'nde 1923-1928 yıllarında beden eğitimi öğretmenliği yapmıştı. 22 Haziran ruhuyla geleceğe yürüyoruz" ifadelerine yer verildi.


- Konya
Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu
Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu
Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Taner Ölmez İbrahim Selim Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için TFF'ye başvurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:11:57. #1.15#

title