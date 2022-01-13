Konyaspor: Serdar Gürler 'serbest kalma' maddesini kullandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile anlaşan Serdar Gürler hakkında, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2021 tarihinde Konyaspor ile 2-1 yıllığına sözleşme imzalayan forvet oyuncu Serdar Gürler, 3.5 yıllığına Başakşehir'e transfer oldu. Serdar Gürler'in takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Konyaspor'dan ayrılmış olması üzerine taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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