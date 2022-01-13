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Konyaspor: Serdar Gürler 'serbest kalma' maddesini kullandı

Konyaspor: Serdar Gürler 'serbest kalma' maddesini kullandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İTTİFAK Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile anlaşan Serdar Gürler hakkında, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor,  Medipol Başakşehir ile anlaşan Serdar Gürler  hakkında, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2021 tarihinde Konyaspor ile 2-1 yıllığına sözleşme imzalayan forvet oyuncu Serdar Gürler,  3.5 yıllığına Başakşehir'e transfer oldu. Serdar Gürler'in takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Konyaspor'dan ayrılmış olması üzerine taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yeşil-beyazlı kulüp de resmi internet sitesinden Serdar Gürler'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesini uygulayarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…"denildi.

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