Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek

19.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:23

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçında ayağı kırılan milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi zor görünüyor.

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlıklar sarsıldı.

Karşılaşmanın 23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in müdahalesinin ardından yerde kalan Abdülkadir Ömür, yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcunun yerine Flavio oyuna dahil oldu.

Kırık şüphesi olan Abdülkadir Ömür, MR için hastaneye götürüldü. Çekilen MR sonucu Abdülkadir Ömür'ün fibula kemiğinde kırık tespit edildi.

"6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Mücadelenin ardından yıldız futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Maalesef kırık var. Geçen sene de ameliyat olup 5-6 ay uzak kalmıştı. Bu sene de ameliyat olacak. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 21:32:15. #1.15#
title