Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlıklar sarsıldı.

Karşılaşmanın 23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in müdahalesinin ardından yerde kalan Abdülkadir Ömür, yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcunun yerine Flavio oyuna dahil oldu.

Kırık şüphesi olan Abdülkadir Ömür, MR için hastaneye götürüldü. Çekilen MR sonucu Abdülkadir Ömür'ün fibula kemiğinde kırık tespit edildi.

"6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Mücadelenin ardından yıldız futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Maalesef kırık var. Geçen sene de ameliyat olup 5-6 ay uzak kalmıştı. Bu sene de ameliyat olacak. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.