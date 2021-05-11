Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
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Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavili ekipte 19'da Serkan Asan kırmızı kart gördü. 64'te Baker, şık frikik golüyle takımını öne geçirdi. Ancak Konya'dan Hadziahmetovic 82'de eşitliği getirdi. Maçın bu sonuçla bitmesinin ardından Trabzonspor'un deplasmandaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı. Ayrıca Bordo-Mavililer 11 beraberlikle ligde en fazla maçı berabere biten takım oldu.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un golü 64. dakikada Lewis Baker'dan gelirken, İttifak Holding Konyaspor'un golünü ise 82. dakikadaHadziahmetovic'ten geldi. Trabzonspor'da Serkan Asan 19. dakikada kırmızı kart gördü.

Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

HAFTAYA RAKİP GENÇLER

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 68, Konyaspor ise 49 puana yükseldi. Bordo mavililer ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
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