Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavili ekipte 19'da Serkan Asan kırmızı kart gördü. 64'te Baker, şık frikik golüyle takımını öne geçirdi. Ancak Konya'dan Hadziahmetovic 82'de eşitliği getirdi. Maçın bu sonuçla bitmesinin ardından Trabzonspor'un deplasmandaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı. Ayrıca Bordo-Mavililer 11 beraberlikle ligde en fazla maçı berabere biten takım oldu.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un golü 64. dakikada Lewis Baker'dan gelirken, İttifak Holding Konyaspor'un golünü ise 82. dakikadaHadziahmetovic'ten geldi. Trabzonspor'da Serkan Asan 19. dakikada kırmızı kart gördü.
HAFTAYA RAKİP GENÇLER
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 68, Konyaspor ise 49 puana yükseldi. Bordo mavililer ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.