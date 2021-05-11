Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavili ekipte 19'da Serkan Asan kırmızı kart gördü. 64'te Baker, şık frikik golüyle takımını öne geçirdi. Ancak Konya'dan Hadziahmetovic 82'de eşitliği getirdi. Maçın bu sonuçla bitmesinin ardından Trabzonspor'un deplasmandaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı. Ayrıca Bordo-Mavililer 11 beraberlikle ligde en fazla maçı berabere biten takım oldu.