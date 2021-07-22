Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik ve çift kale maç yaptı.
Ege temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu