Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Cumartesi günü oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Cumartesi günü oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti.

24 Ekim Cumartesi günü 6.hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı olarak fizyoterapist Arif Yıldırım gözetiminde çalıştı. Koşu ve çabukluk-ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla oyun ile devam etti. Oyuncular taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı