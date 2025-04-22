Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Piotr Lasyk oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer alacak. Karşılaşmanın orta hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacaktı. Ancak taşikardi rahatsızlığı nedeniyle maçı 4. hakem yönetecek. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı neden başlamadı?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEDEN BAŞLAMADI?

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Piotr Lasyk oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer alacak.

Karşılaşmanın orta hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacaktı. Ancak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacaktı.Ancak taşikardi rahatsızlığı nedeniyle maçı 4. hakem yönetecek.

Konyaspor-Galatasaray maçı bugün (22 Nisan) saat 20.30'da başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın kazananı adını finale yazdıracak.

Yaşanan sağlık gelişmeleri nedeniyle maçın başlaması gecikti.

Maç 20.45'te başlayacak.