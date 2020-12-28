Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
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Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

28.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:56
Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, öne geçtiği karşılaşmada Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rize'de Yasin Pehlivan 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla tskımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 7. dakikada Amir Hadziahmetovic attı. Rizespor, rakibinin golüne 65. dakikada Tunay Torun ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Rize'de Yasin Pehlivan 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla iki takım da haftayı 19'ar puanla tamamladı. Konyaspor, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek.

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