Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın
Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri dönüyor. Genoa'nın Ganalı yıldızı Konyaspor'la anlaşmak üzere.
Konyaspor, geçen sezon Trabzonspor'da ayrılan Caleb Ekuban'ın transferinde büyük aşama kaydetti. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, Ganalı oyuncuyla anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Özgökçen, "İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.
2018-2019'da Leeds United'dan 1 milyon euro'ya gelen Ekuban, bordo-mavili takımda 3 sezonda 103 maça çıktı. 29 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi.
Trabzonspor'la sözleşmesi bitince geçen sezon Genoa'ya imza atan 27 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 1 golle oynadı.
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