Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler - Haberler Spor
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Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Milli futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki futbolcunun ölümü futbol dünyasını derinden sarsarken acı haber sonrası kulübü Konyaspor'dan anlamlı bir hamle geldi. Konyaspor camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren 6 numaralı forma hiçbir oyuncuya verilmeyecek.

Süper Lig'de Konyaspor'da forma giyen başarılı sporcu Ahmet Çalık'tan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yıktı. Galatasaray'da da forma giyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların da çok sevdiği oyunculardan biri olan Ahmet Çalık'a binlerce taziye mesajı yayınlandı.

Aracında tek başına olduğu öğrenilen Ahmet Çalık'ın Niğde-Ankara yolunda direksiyonunun hakimiyetini kaybettikten sonra kaza yaptığı ve aracın içinden sağ çıkarılamadığı bilgisi gelmişti. Konyaspor'dan bu olay sonrası anlamlı bir hamle geldi.

Konyaspor camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konyaspor'da 6 numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek. Bu karar sonrası sosyal medyada bulunan taraftarlar Konyaspor'a tebrik mesajları yağdırdı.

Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, futbol camiasının büyük yas içinde olduğunu söyledi. Palut, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler

Bakan Koca, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Konyaspor'da forma giyen, Milli Takımda birçok kez görev alan 28 yaşındaki futbolcumuz Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." sözlerine yer verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
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