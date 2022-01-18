Konyaspor'da maç öncesi Ahmet Çalık anıldı

Yeşil- beyazlı futbolcular maç öncesi sahaya ısınmak için üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı olan siyah renkli formayla sahaya çıktı. Kulüp tarafından taraftara ön yüzünde Ahmet Çalık fotoğrafı ve giydiği formanın numarası olan 6 ile Ahmet Çalık'ın anısına yazısı ile arka yüzende 'Doymadım doyamadım sevmelere seni ben' adlı şarkı sözü bulunan atkı ve kırmızı karanfil dağıtıldı.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor Haberleri