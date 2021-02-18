Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı
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Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

18.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:19
Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan kaleci İbrahim Sehic, tamamlanan tedavisinin ardından ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-beyazlı takım, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Konyaspor'da sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan İbrahim Sehic, tedavisinin ardından ilk idmanına çıktı. Bosna Hersekli file bekçisi, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı. Tedavileri süren diğer Konyasporlu oyuncular antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı performans antrenörü Çağatay Turan yönetiminde idman yaptı.Konyaspor ile Malatyaspor arasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Karşılaşmada Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yardımcı hakem, Bayram Başkan ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı
Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı
Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı
Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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