Konyaspor'da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı - Konyaspor'da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı Konyaspor, kulüp bünyesindeki Konya Lab. çalışmaları ve "Yaralanma Riski Değerlendirme Protokolleri" çerçevesinde gerçekleştirilen izokinetik ve kuvvet testleri başladı.

- Konyaspor'da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı KONYA - Konyaspor, kulüp bünyesindeki Konya Lab. çalışmaları ve "Yaralanma Riski Değerlendirme Protokolleri" çerçevesinde gerçekleştirilen izokinetik ve kuvvet testleri başladı. Baş fizyoterapist Ahmet Bayrak gözetimindeki testlerde ilk grup oyunculara bacak kuvvet asimetrisi ve yaralanma riskleri hakkında bilgiler verilerek bu doğrultuda kendilerine gerekli kuvvet programlarının oluşturulacağı ifade edildi. Konyaspor'da izokinetik ve kuvvet testleri, yarın ikinci gruba uygulanarak devam edilecek. Kaynak: İHA