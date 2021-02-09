Konyaspor'da İlhan Palut dönemi
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Konyaspor'da İlhan Palut dönemi

09.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:42
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine genel sayman Uğur Öncan ve teknik direktör İlhan Palut katıldı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör İlhan Palut'un ekibinde Ersan Parlatan, Osman Demir, Bekir Arpacı, Çağatay Turan, Erkan Akkoç Hacı Çetin görev yapacak.İlhan Palut, imza sonrasında yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi. Palut açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Konyaspor camiasına hayırlı olsun. Gerçekten çok mutluyum. Konyaspor büyük bir camia, geçmişi başarılarla dolu bir camia... Son zamanlarda istenmeyen bir durum var Konyaspor'da, bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim. Heyecanlıyım, inşallah hayırlı uğurlu olur. Her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Kupa elbette çok önemli. Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritikte olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz yok. Perşembe günü de Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bu benim için de önemli çünkü göreve yeni başladım. Konyaspor camiasındaki ilk maçım olacak ve bundan başarıyla ayrılmak istiyorum. Konyaspor ligde düşünmediği durumda olduğu için buradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyor. Denizlispor maçı da bunun için bir fırsat. Çok ilerlere bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz. Kazanma odaklı oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Bugünden itibaren bunun için çalışmalarımıza başlayacağız."


Konyaspor'da İlhan Palut dönemi
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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