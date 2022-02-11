Konyaspor'da hedef, Trabzon'dan puanla dönmek - Haberler
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Konyaspor'da hedef, Trabzon'dan puanla dönmek

Demirören Haber Ajansı, Duygu Karakoç - Spor
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Konyaspor'da hedef, Trabzon'dan puanla dönmek

İttifak Holding Konyaspor, lider Trabzonspor'la oynayacağı maçtan puanla dönmeyi hedefliyor.

İttifak Holding Konyaspor, lider Trabzonspor'la oynayacağı maçtan puanla dönmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında deplasmanda lider Trabzonspor'a konuk olacak ikinci sıradaki Konyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Deplasmanda oynanacak karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Isınma ve taktik çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Hassan'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi. Sakatlığı bulunan Sokol Cikalleshi'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Konyaspor, ligin 6'ncı haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı lider Trabzonspor ile bugüne kadar 47 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 22 mağlubiyet, 14 de beraberlik aldı.


Konyaspor'da hedef, Trabzon'dan puanla dönmek

Konyaspor'da hedef, Trabzon'dan puanla dönmek

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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