Konyaspor'da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı

GAZİANTEP (İHA) - Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Fk ile oynayacağı maçın son çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra reaksiyon çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla Gaziantep'e giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. - KONYA