Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

12.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:52
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devcam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Farouk Miya, fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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