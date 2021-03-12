Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 7 oyuncunun sakatlığı sürerken, 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 7 oyuncunun sakatlığı sürerken, 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Konyaspor, 30'uncu hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Standı'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

7 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYORYeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sehic, Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Diomande, Barış Yardımcı, Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.4 OYUNCU SARI KART SINIRINDAKonyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ