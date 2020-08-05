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Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Konyaspor yeni anlaşmalar yaparak bu limiti artırma şansını muhakkak...

İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitleriyle ilgili, "Kulüp profesyonellerimizle yaptığımız toplantılarda aşağı yukarı bu sezon için açıklanan limiti tahmin edebiliyorduk.

Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Konyaspor yeni anlaşmalar yaparak bu limiti artırma şansını muhakkak...
05.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:18

İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitleriyle ilgili, "Kulüp profesyonellerimizle yaptığımız toplantılarda aşağı yukarı bu sezon için açıklanan limiti tahmin edebiliyorduk. Nitekim rakamlar beklediğimiz düzeyde gerçekleşti" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin gelecek sezon için harcama limitlerini belirlerken, Konyaspor'un harcama limiti de sapma payıyla birlikte 91 milyon 662 bin 139 TL oldu. İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten de yeşil-beyazlı ekibin harcama limitini değerlendirdi.Rakamın bekledikleri düzeyde olduğunu belirten Güven Öten, "Türkiye Futbol Federasyonu kulübümüz için geçtiğimiz dönem 83 milyon 192 bin TL harcama limiti açıklamıştı. Kulüp profesyonellerimizle yaptığımız toplantılarda aşağı yukarı bu sezon için açıklanan limiti tahmin edebiliyorduk. Nitekim rakamlar beklediğimiz düzeyde gerçekleşti. Çünkü kulüpler mali tablolarını sunuyor ve bu rakamlar doğrultusunda harcama limiti bütçesi açıklanıyor. Keşke çok daha iyi şartlarda ve çok daha yüksek rakamlardan oluşan limitlerle önümüzdeki sezonu planlayabilseydik. Ancak şimdilik böyle bir durum söz konusu değil. Bu süreçte İttifak Holding Konyaspor Kulübü yeni anlaşmalar yaparak bu limiti artırma şansını muhakkak kullanacaktır. Böylelikle ilk açıklanan rakamlara göre kulübümüzün biraz daha nefes alabileceği bir pozisyona çıkabileceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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