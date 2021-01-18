Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, savunmanın sağında ve orta sahada oynayabilen Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Barış Yardımcı, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı