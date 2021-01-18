Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
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Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

18.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:26

Son dakika haberi... Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, savunmanın sağında ve orta sahada oynayabilen Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Barış Yardımcı, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.

Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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