Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

24.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:22
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,1882,255
Ekmeklik beyaz sert buğday2,2522,252

Makarnalık buğdaylar2,3432,418
Ekmeklik diğer buğday2,1452,275

Düşük vasıflı buğday2,0012,198
ARPALAR

Arpalar 1,6411,670
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,4541,756
BAKLİYATLAR

Fasulye8,7328,930

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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