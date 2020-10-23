Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

23.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:56
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,225-2,313 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,225-2,313 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,302 2,302
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,225 2,313
Ekmeklik diğer buğday 2,163 2,294
Düşük vasıflı buğday 2,202 2,298
ARPALAR
Arpalar 1,642 1,700
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,636 1,813
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,775 7,844

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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