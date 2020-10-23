Konya Ticaret Borsası
23.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:56
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,225-2,313 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,225-2,313 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,302
|2,302
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,225
|2,313
|Ekmeklik diğer buğday
|2,163
|2,294
|Düşük vasıflı buğday
|2,202
|2,298
|ARPALAR
|Arpalar
|1,642
|1,700
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,636
|1,813
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,775
|7,844
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler
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