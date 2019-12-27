Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,747 liradan satıldı.
27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,747 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,747
|1,747
| Makarnalık buğday
| 1,816
| 1,816
|Ekmeklik diğer buğday
|1,600
|1,600
| ARPALAR
|
|
| Arpalar
| 1,371
| 1,373
| DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,112
| 1,236
Kaynak: AA