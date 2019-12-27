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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,747 liradan satıldı.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,747 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,747 1,747
Makarnalık buğday

 1,816

 1,816

Ekmeklik diğer buğday 1,600 1,600
ARPALAR

Arpalar

 1,371

 1,373

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,112

 1,236

Kaynak: AA
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