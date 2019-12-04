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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.

04.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:14
Konya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,566 1,663
Ekmeklik diğer buğday 1,565 1,636
Düşük vasıflı buğday 1,512 1,648
ARPALAR
Arpalar 1,390 1,407
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,886 1,159
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,104 7,313

Kaynak: AA
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