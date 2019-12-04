Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.
04.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:14
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,566-1,663 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,566
|1,663
|Ekmeklik diğer buğday
|1,565
|1,636
|Düşük vasıflı buğday
|1,512
|1,648
|ARPALAR
|Arpalar
|1,390
|1,407
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,886
|1,159
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,104
|7,313
Kaynak: AA