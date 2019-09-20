Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.

20.09.2019 16:44
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,733 1,733
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,405 1,503
Ekmeklik diğer buğday 1,381 1,496
Düşük vasıflı buğday 1,350 1,476
ARPALAR
Arpalar 1,194 1,241
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,872 1,210
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,852 5,597

Kaynak: AA
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