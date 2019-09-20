Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.
20.09.2019 16:44
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,405-1,503 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,733
|1,733
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,405
|1,503
|Ekmeklik diğer buğday
|1,381
|1,496
|Düşük vasıflı buğday
|1,350
|1,476
|ARPALAR
|Arpalar
|1,194
|1,241
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,872
|1,210
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,852
|5,597
Kaynak: AA