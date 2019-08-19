Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi... Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta.

19.08.2019 00:09
Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi… Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta…

Kaynak: Dunya.com

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