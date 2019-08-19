Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir

19.08.2019 00:09

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi… Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta…