Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi... Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta.
19.08.2019 00:09
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi… Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta…
Kaynak: Dunya.com