Konya kasımda 203 milyon dolar ihracat yaptı
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Konya kasımda 203 milyon dolar ihracat yaptı

02.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:24
Konya kasımda 203 milyon dolar ihracat yaptı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, salgın ile geçen 2020'nin sonuna gelinirken Konya'nın ihracat artışı hedeflerinden sapma olmadığını belirtti.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, salgın ile geçen 2020'nin sonuna gelinirken Konya'nın ihracat artışı hedeflerinden sapma olmadığını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Kasımda Konya ise 203 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Konya'nın il bazında ihracatı 2019 yılının kasım ayına göre yüzde 23,2 oranında artış gösterdi. Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1,36 pay aldı. 11 ayda Konya ihracatını yüzde 5,8 artırdı.

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"Konya'da ihracat kasım ayında yüzde 23,2 arttı"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Konya'nın 2020'nin ikinci yarısından itibaren ihracatta yakaladığı artışın devam ettiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile 2020'de dünya ticaretinde yüzde 20'nin üzerinde bir azalma bekliyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz de bu durumun etkisi ile 2020'nin ilk 5 ayında kayıp yaşadı. Ekonomide normalleşme süreci ile Konya, haziran ayında ihracatta yüksek artış oranları kaydetmeye başladı. Ekim ayında ihracatını yüzde 18,06 oranında artırma başarısı gösteren şehrimiz, kasım ayında da yüzde 23,2 artış kaydetti. Yılın tamamlanmasına bir ay kala toplamda 1,95 milyar dolar ihracat ile geçen sene kaydettiğimiz 2,014 milyar doların da üzerine çıkacağımızı göstermektedir. Salgın sürecine rağmen 2020'de Konya ihracatta hedeflerinden sapma yaşamamıştır. Tüm zorluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin ihracatına katkı sağlayan tüm müteşebbislerimizi kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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