Konya'da yapılan trafik denetimlerinde 640 bin 425 lira ceza kesildi Konya'da yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 1664 sürücüye 640 bin 425 lira para cezası kesildi.

Konya'da yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 1664 sürücüye 640 bin 425 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince yürütülen denetimler sürüyor. Ekiplerce yürütülen kontroller neticesinde, hız sınırı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, cep telefonuyla konuşmak, park yasağı ve ışık ihlalinden bin 664 sürücüye 640 bin 425 lira para cezası verildi. Çalışma kapsamında ayrıca 58 araç trafikten men edildi. Kaynak: AA