Konya'da sokak hayvanlarına yiyecek deteği Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, insanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarına ilave tedbirler eklendiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Konyalıların da bu zor günlerde imkan dahilinde kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını isteyen Altay, "Büyükşehir, kent merkezindeki 250 beslenme odağına hazır mama bırakmayı sürdürürken, şehirdeki faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara da mama teslim etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA