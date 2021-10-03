Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda muhtar olan İsmail Duman, tarım arazisinde deneme maksadıyla isot biberi üretimi gerçekleştirdi.

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda muhtar olan İsmail Duman, tarım arazisinde deneme maksadıyla isot biberi üretimi gerçekleştirdi.

Güneydoğu illerinden Şanlıurfa'ya özgü bir bitki ve biber türü olan İsot biberini Beyşehir'de de yetiştirdiğini belirten Akçabelen Mahallesi Muhtarı Duman, yerleşim biriminde alternatif ürün olarak bu yıl deneme amaçlı 5 dekarlık alanda isot biberi üretimi yaptığını belirterek, üründe hasat zamanının da geldiğini kaydetti. Hasat dönemi ile birlikte ekilişin yapıldığı kendisine ait arazide ürünü topladıklarını ve kurutma işlemine de tabi tuttuklarını aktaran Duman, biberin alıcısının da hazır olduğunu vurgulayarak, "Maliyeti ve bakım işleri düşük ve de verimi güzel olan biberin ekimini bölgemizde herkese tavsiye ediyorum. Mahallemizde biber ekimini 80 dekar seviyelerine çıkarabilirsek işleme değirmenini de kurabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Anavatanı Şanlıurfa olan isot biberi güneş gören düz alanlarda içindeki tohumu çıkarılarak temiz bir zemin üstünde kurumaya bırakılıyor. Kurutulma işleminin ardından ise satışa hzır hale geliyor. - KONYA

Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi

Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi

Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım

Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kubilay Aka
Spor Balotelli Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:40:07. #1.12#