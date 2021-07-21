Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

KONYA'da, mahalleli ile besicilik yapan Dal ailesi arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Hakim Dal hayatını kaybetti, aynı aileden darbedilen 2 kişi ise yaralandı.

KONYA'da, mahalleli ile besicilik yapan Dal ailesi arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Hakim Dal hayatını kaybetti, aynı aileden darbedilen 2 kişi ise yaralandı.

Olay, sabaha karşı 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaklaşık 1400 küçükbaşı bulunan besici Dal ailesi ile mahalleli arasında tarım arazilerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğiyle vurulan Hakim Dal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Besici aileden Hamdi Dal ve Sofi Dal da darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen şüphelileri gözaltına aldı.

5 YILDIR SÜREN TARTIŞMA

Çarıklar Fatih Mahallesi'nde besici olan aile ile mahalle sakinleri arasında yaklaşık 5 yıldır ekili arazilerde koyun otlatma meselesi yüzünden tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan meşaleli sema gösterisiyle ilgili açıklama: Yasal işlem başlatacağız
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan meşaleli sema gösterisiyle ilgili açıklama: Yasal işlem başlatacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:37:35. #1.14#

title