Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

SELÇUKLU (DHA) - Konya'da 177 sporcunun katılımıyla "Konya Enduro Fest 21" yapılacak. Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkana Adem Yıldız, "Motor yarışlarının da gerçekleşeceği festivalimiz, 25-26 Eylül tarihleri arasında Selçuklu ilçesindeki pistimizde yapılacak" dedi.

Konya'da ilk olarak 2019 yılında yapılan enduro yarışları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 2'nci kez düzenlenecek. Selçuklu ilçesinde özel hazırlanan pistte gerçekleşecek yarışlara 177 sporcu katılacak. Enduro sporunda başarının hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına ve güvenirliğine bağlı olduğunu hatırlatan Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkana Adem Yıldız, şunları söyledi: