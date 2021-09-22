Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor
Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

Konya'da 177 sporcunun katılımıyla "Konya Enduro Fest 21" yapılacak.

SELÇUKLU (DHA) - Konya'da 177 sporcunun katılımıyla "Konya Enduro Fest 21" yapılacak. Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkana Adem Yıldız, "Motor yarışlarının da gerçekleşeceği festivalimiz, 25-26 Eylül tarihleri arasında Selçuklu ilçesindeki pistimizde yapılacak" dedi.

Konya'da ilk olarak 2019 yılında yapılan enduro yarışları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 2'nci kez düzenlenecek. Selçuklu ilçesinde özel hazırlanan pistte gerçekleşecek yarışlara 177 sporcu katılacak. Enduro sporunda başarının hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına ve güvenirliğine bağlı olduğunu hatırlatan  Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkana Adem Yıldız, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük parkuru olan 3 kilometre uzunluğunda, 40 bin metrekare alanı kaplayan Konya Enduro Parkı'nda yarışlarımızı gerçekleştireceğiz. 177 sporcumuz yarışlara katılacak. Yarışların yanı sıra konserlerimiz olacak. Buradaki amacımız insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spor yapmaya ve spor bilinci oluşturmaya teşvik etmektir. Ayrıca motosiklet tutkunlarına da parkurumuzda özgürce motosikletlerini kullanma imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek. Bundan sonra da her yıl düzenlemeyi planlıyoruz.  Ayrıca bu yıl çocuk yarışlarımız da olacak. Adrenalin ve görsel şölene büyük küçük herkes davetlidir" dedi.


Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin
Spor Cristiano Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:00:27. #1.11#