Konya'da aracıyla seyir halindeyken tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı
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Konya'da aracıyla seyir halindeyken tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı

Konya'da aracıyla seyir halindeyken tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karaali Mahallesinde yaşayan Muhammet A. (35), otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen O.A. tarafından silahla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet A, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli O.A'yı gözaltına aldı.

Konya'da aracıyla seyir halindeyken tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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