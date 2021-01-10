Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden düşen kişi öldü
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Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden düşen kişi öldü

10.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:44
Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden düşen kişi öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın yedinci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın yedinci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Atakent Mahallesi'nde bir apartmanın yedinci katında ikamet eden Murat Atçeken (48), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Atçeken'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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