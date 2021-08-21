Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde
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Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde

Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor Kulübü, Almanya'da düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Konya'yı ve Türkiye'yi temsil ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor Kulübü, Almanya'da düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Konya'yı ve Türkiye'yi temsil ediyor.

21 - 24 Ağustos 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Sindelfingen şehrinde düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşancalıspor; TSV Weilimdorf Futsal (Almanya), FC Liqeni (Kosova) ve London Helvecia Futsal Club (İngiltere) takımlarıyla birlikte H Grubu'nda yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor'un futsal branşının en üst seviyesi olan Şampiyonlar Ligi'nde, Konya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını belirterek, takıma başarılar diledi.

8 grupta 32 takım mücadele edecek

Tek devre şeklinde 8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği ön eleme turunda, gruplarında ilk sırayı alan 8 takım ve tüm gruplar içinde en iyi puan ve averaja sahip bir grup ikincisi olmak üzere toplam 9 takım eleme turuna katılma hakkı elde edecek. Ön eleme turundan gelecek 9 takım, ön eleme turunu maç yapmadan geçen 23 seri başı takımla birlikte eleme turu mücadelesi verecek. Eleme turu kuraları 30 Ağustos'ta çekilecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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