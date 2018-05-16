Konutta Fiyatlar Düştü! İşte İsim İsim İndirim Yapan Firmalar ve Projeleri

Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, bankalarını da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşları Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) güç birliği yaptı.

İNDİRİME GİTTİLER

3 kuruluşa üye olan 41 firma, tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri, yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 20 indirim alabilecek. Yaklaşık 150 projenin dahil olduğu ve stoklarla sınırlı kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.

İŞTE O FİRMALAR VE KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER