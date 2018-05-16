Konutta Fiyatlar Düştü! İşte İsim İsim İndirim Yapan Firmalar ve Projeleri
Konut satışlarını canlandırmak için hükümetin son günlerde attığı adımların ardından gayrimenkul firmaları da faiz indirimine yüzde 20 indirimle destek verdi. Kampanyaya dahil olan firmalar belirlendi.
Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, bankalarını da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşları Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) güç birliği yaptı.
İNDİRİME GİTTİLER
3 kuruluşa üye olan 41 firma, tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri, yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 20 indirim alabilecek. Yaklaşık 150 projenin dahil olduğu ve stoklarla sınırlı kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.
İŞTE O FİRMALAR VE KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER
- Ağaoğlu: Çekmeköy, Maslak 1453
- Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta, Alya Grandis
- Akzirve: Akzirve Topkapı
- AND Gayrimenkul: AND Frekans ve AND Pastel
- Ant Yapı: Antasya, Antteras
- Artaş: Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4
- Arven: Kasr-ı Arven
- Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan Port Royal, Babacan Palace, Babacan Central
- Baysaş: Baysaş 1. ve 2. etap istanbul 216 (Fikirtepe)
- Cathay Group: Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy
- Çalık Gayrimenkul: Taksim 360
- Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon
- Demir İnşaat: Demir La Vida, Demir Country
- DKY İnşaat: Lokum Manzara
- Dap Yapı
- Ege Yapı: Kordon İstanbul, Batışehir
- EYG Grup: Bahçeşehir Evler, Bahçeşehir Teras Evler, Bahçeşehir Quartz, Bahçeşehir Kuleler, Bahçeşehir Vadi, Mirage, Vitrin, Kağıthane Ofis, İlkbahar, İdilia, Rings, Narlıbahçe, Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Mashattan, Lokum Evler
- Fer Yapı
- Garanti Koza: Kozapark
- Gedizler: Ev're 1, Ev're 2
- Haldız İnşaat: Transform Fikirtepe, Kocaeli İzmit Tuana Evleri, Kocaeili Derince Çınarlıkent
- Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Sehristan Konutları
- Hasanoğlu İnşaat: BANU EVLERİ Ispartakule, BANU EVLERİ Ispartakule 3
- İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul
- Kiler GYO: Referans Güneşli, Referans Bahçeşehir, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu
- Kuzu Grup: Sea Pearl Ataköy, Spradon, Divan Residence
- Kütahya Seramik: NG Residence
- Mesa: Mesa Koz, Mesa Orman, Mesa Çubuklu 28, Mesa Gökada, Mesa Cadde
- NEF: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, İnistanbul Topkapı, Nef Basın Ekspres 36, Nef Kandilli
- Nuhoğlu İnşaat: Yenitepe Kadıköy, Yenitepe İzmir, Cubes Ankara
- Obaköy Gayrimenkul: Transform Fikirtepe
- Polatyol: Eston Şehir Koru
- Roya Yapı: Roya Nova
- Sinpaş: ANKARA: Altınoran, Ege Vadisi, Marina Ankara, Yalı Vadi, İSTANBUL: Aydos Country, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Time, Metrolife, Queen Bomonti, İş Modern Ambarlı, DENİZLİ: Aqua City Denizli, BURSA: Bursa Modern, Aquacity Bursa
- Solid İnşaat: Trendist Ataşehir
- Sur Yapı: Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Bursa Marka Rezidans, Şehir Konakları
- Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark Ayyıldız, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir
- Teknik Yapı: Tüm projeleriyle kampanyaya katılıyor.
- Torunlar: 5. Levent, Torun Center
- Yiğit Group: Sinanlı Fortis Kadıköy, Fortis İstanbul
- 24 Gayrimenkul: Marina 24