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Konut satışları Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde "koronavirüs" dinlemedi

İstanbul genelinde konut satışları yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 azalırken, 14 ilçede arttı.

Konut satışları Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde
18.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:09

İstanbul genelinde konut satışları yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 azalırken, 14 ilçede arttı. En yüksek artış yaşanan ilçeler yüzde 28,66 ile Ümraniye, yüzde 15,54 ile Sultangazi ve yüzde 13,41 ile Beylikdüzü oldu.

Coldwell Banker tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan "İstanbul'un Koronasavar İlçeleri" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı.

Düşüş oranının İstanbul'da ülke ortalamasının 2 katından fazla olması dikkati çekti. Türkiye'de konut satışlarını sırtlayan illerin başında gelen İstanbul'da ocak-mayıs döneminde ev satışları yüzde 4,9 azaldı.

İstanbul'da nüfusu 150 binin üzerinde olan 36 ilçeden 14'ünde konut satışları artarken, 22'sinde ise azalma gösterdi.

En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti. 5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti.

Artış oranı Küçükçekmece'de yüzde 9,69, Çekmeköy'de yüzde 8,29, Bahçelievler'de yüzde 6,9, Bağcılar'da yüzde 4,8, Maltepe'de yüzde 2,69, Kağıthane'de yüzde 1,7, Beyoğlu'nda yüzde 0,96, Beykoz'da yüzde 0,79, Eyüpsultan'da yüzde 0,63 oldu.

En yüksek düşüş Zeytinburnu, Şişli ve Sarıyer'de

Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu.

Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti.

Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu.

Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı.

"Konut talebinde yeşil alan ve deprem güvenliği ön plana çıktı"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının her sektörde olduğu gibi gayrimenkulde de müşteri beklentilerini ve taleplerini ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

Bu dönemde özellikle şehir dışındaki bölgelerde satışların arttığını dile getiren Taş, Zeytinburnu, Şişli ve Bakırköy gibi nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda ise satışların ortalamanın çok üzerinde düşüş gösterdiğini vurguladı.

Taş, tüketicilerin konut tercihinde, yeşil alanlara erişimle birlikte deprem güvenliğinin ön plana çıktığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan baktığımızda İstanbul'da özellikle Ümraniye-Çekmeköy hattına yönelik ilginin son dönemde arttığını görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayına ilişkin konut satış istatistiklerine de yansımış durumda. Söz konusu dönemde satışların en fazla arttığı ilçe olarak Ümraniye ön plana çıkıyor. Bu ilçede özellikle yeni yapılaşmanın olduğu Çekmeköy bölgesine doğru bir kayma var. Zaten Çekmeköy'de satışlarda yüzde 10'a varan artış görüyoruz."

"Şehir merkezinde satışlar düştü"

Era Türkiye Direktörü Toros Cumhur ise satışların en çok arttığı diğer iki bölgenin de şehir merkezine nispeten uzak konumdaki Sultangazi ve Beylikdüzü olduğunu belirterek, şu iadeleri kullandı:

"Satışların en çok düştüğü ilçeye baktığımızda ise Zeytinburnu'nun açık ara lider olduğunu görüyoruz. Onu sırasıyla Şişli, Sarıyer ve Tuzla takip ediyor. Sarıyer, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi şehir merkezinde yer alıp, nispeten orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden bölgelerde konut satışları ciddi oranda düştü. Gayrimenkul sektöründe bireysel yaşam kültürünün gün geçtikçe güç kazandığını görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hızla güçlenen bir trend. Önümüzdeki dönemde de bu trendin daha da hızlanmasını bekliyoruz."

Cumhur, son bir yılda İstanbul genelinde konutta satış fiyatlarında yüzde 8-10, kiralamada ise yüzde 5-7 artış gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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