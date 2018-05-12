Konut Kredisi Yapılandırmasında 'Yüzde 0.98' Geçerli Değil"

Kamu bankaları tarafından 500 bin liraya kadar 10 yıl vadeli konut kredi faizleri 0.98'e çekilmesiyle ilgili konulan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk ve Emlak komisyonu Üyesi Avukat Yasin Özkan, konut kredi yapılandırmasında söz konusu faizin geçerli olmayacağını söyledi.

Piyasalarda yaşanan durgunluğun aşılması, konut piyasasının canlanması ve ev sahibi olmayan vatandaşların da ev sahibi olabilmesi amacıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın, konutta KDV ve Tapu Harcından sonra faiz indirimi de olacağı açıklamasının ertesinde açıklanan faizin ardından, yakın zaman önce ortalama 1.30 faiz ile konut kredisi kullanmış olan tüketiciler borçlarının yeni faiz oranıyla yapılandırılması halinde ne kadar kazançlı çıkacaklarını hesaplamaya başladı.

Tüketici örgütleri, düşürülen faizlerin daha önce kredi kullanmış tüketicilere yararı olmayacağını ileri sürdü. Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan TBM Hukuk ve Emlak Komisyonu Üyesi Avukat Yasin Özkan şöyle konuştu: "Konut sektörü birçok alt sektörü yakından ilgilendiriyor ve ekonomilerde adeta motor fonksiyonuna sahip durumda. Oluşan konut stoku ve piyasalara yansıyan durgunluğun aşılması için kamu otoritesi bir dizi önlem aldı. Önce Bakanlar Kurulu kararı ile halen satıcı için yüzde 2.0, alıcı için yüzde 2.0 olmak üzere toplam yüzde 4.0 olan tapu harçlarında indirime gidilerek yüzde 25 indirimle toplamda yüzde 3.0 olarak alınmasına karar verildi.

"Aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile 150 metrekare üzerinde olan konutların yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 8'e indirildi. Bu vergi indirimleri 2018 yılı Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacak."

Konut kredisi faizlerindeki indirimin de bu politikaların bir parçası olduğuna işaret eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenlemenin amacı, konut stoklarını azaltmak. Piyasalarda canlanma sağlamaya yönelik olduğundan daha önce yüksek faizle konut kredisi kullanmış olup da aynı kredisini yeni faiz oranıyla yapılandırmak isteyen tüketicilere bankalar, yeni faiz oranlarını sadece sıfır konut alımında uygulayabildiklerini belirterek, olumsuz cevap veriyorlar. Oysa 6502 sayılı Tüketici Kanunu mevzuatına göre kredi borçlusu tüketicilerin borçlarını erken kapatma veya yapılandırma hakları bulunuyor. Çünkü 28 Mayıs 2015 tarihinde 29369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 'Yeniden Finansman" başlıklı 12'inci Maddesi faiz oranının değişmesi halinde konut finansman kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile kredinin yapılandırmasına imkan sağlamaktadır.

Burada finansman kuruluşunun da mutabakatı gerektiği ve faiz indirimi reel olmadığından, faizler gerçekten düştüğünde olduğu gibi krediyi başka finansman kuruluşuna taşıyarak yapılandırmak da mümkün gözükmemektedir."

Açıklamalarını sürdüren Özkan, "Bize gelen başvurulardan da anlaşılmaktadır ki, daha birkaç gün önce 1.25 ile 1.35 faiz aralığında konut kredisi kullanmış olanların yeni faiz indirimden yararlanmaları mümkün değildir. Onların, zamanlama açısından talihsizliğe uğramış tüketiciler olduklarını kabullenmekten başka yapabilecekleri bulunmaktadır" diye ekledi. - İstanbul